Общество

Такое лето нам нравится: фотограф показал красоту утопающего в лужах «сочного» Волгограда

Общество 23.06.2025 14:43
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23.06.2025 14:43


Волгоград уже вторую неделю переживает ежедневные проливные дожди, а большинство жителей города-героя как один признаются: столь дождливого и прохладного июня они не помнят. Для школьников Волгограда, изнывающих на каникулах в ожидании жары, текущий месяц, конечно, стал испытанием. Но многие волгоградцы все же с удовольствием отмечают – такое лето, с его свежестью и сочными красками не пожухших растений им куда милее «поржавевших» под солнцем традиционных волгоградских пейзажей.


Напомним, что весной метеорологи прогнозировали страшно жаркое и засушливое лето в Волгоградской области. В официальных прогнозах говорилось о том, что средняя температура в летние месяцы окажется в регионе на пару градусов выше, чем в прошлом году, а осадков ожидалось катастрофически мало. Сегодня же, прихватывая с полки дождевик и зонт, жители Волгограда вспоминают с улыбкой пока не сбывшиеся предсказания. 


<Очередной проливной дождь сегодня, 23 июня, настиг фотографа ИА «Высота 102» в центре города. Согласитесь, что затянувшиеся дожди по-своему преобразили Волгоград, подарив ему свежесть и сочность летних красок. 


Добавим, что согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Волгограде и области как минимум до начала июля. А если заглядывать дальше, то синоптики обещают возвращение жары и устойчиво сухую погоду лишь к середине лета. 






Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

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