Волгоградский боксер Микаел Арутюнян накануне, 22 июня, в столице Таиланда Бангкоке досрочно победил местного соперника Празитсака Фарома, ранее дважды сражавшегося за титул чемпиона мира, сообщает ИА «Высота 102».
Арутюнян провел очередной успешный бой за рейтинговые очки - на этот раз против 41-летнего оппонента, который является местной легендой. Победу Микаелу принес мощный удар в корпус, от которого Фаром уже не оправился и не смог продолжить поединок. В итоге Арутюнян добился уверенной и досрочной виктории над статусным соперником. Волгоградский спортсмен в результате победы улучшил свои позиции в международном рейтинге и заработал дополнительные баллы себе в актив.
Микаел поблагодарил Фарома за проведенный бой.
Напомним, в феврале этого года Микаел Арутюнян в Бангкоке одолел еще одного местного соперника Атанона Кунвланга.
Фото: Микаел Арутюнян /vk.com