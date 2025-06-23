



Волгоградский боксер Микаел Арутюнян накануне, 22 июня, в столице Таиланда Бангкоке досрочно победил местного соперника Празитсака Фарома, ранее дважды сражавшегося за титул чемпиона мира, сообщает ИА «Высота 102».

Арутюнян провел очередной успешный бой за рейтинговые очки - на этот раз против 41-летнего оппонента, который является местной легендой. Победу Микаелу принес мощный удар в корпус, от которого Фаром уже не оправился и не смог продолжить поединок. В итоге Арутюнян добился уверенной и досрочной виктории над статусным соперником. Волгоградский спортсмен в результате победы улучшил свои позиции в международном рейтинге и заработал дополнительные баллы себе в актив.

Микаел поблагодарил Фарома за проведенный бой.

- Сегодня мне удалось одержать победу над легендой тайского бокса. Человеком, чьё имя давно вписано в историю бокса. Осознание того, что мой труд окупается, даёт чувство радости. Но мне грустно видеть, как мужчины с именем, с историей выходят в ринг в таком возрасте. Не потому что хотят, а потому что это — единственное, что они умеют.

Единственный способ заработать на жизнь. Мне кажется, такие люди заслуживают большего. Заслуживают уважения, поддержки, безопасности — особенно когда заканчивают путь бойца. Но кто им это даст? Кто об этом думает? Огромное спасибо моему сопернику. Для меня было честью разделить с ним ринг. Благодарю свою команду и всех, кто рядом со мной. Мы идём дальше, - написал Арутюнян по итогам победного поединка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в феврале этого года Микаел Арутюнян в Бангкоке одолел еще одного местного соперника Атанона Кунвланга.

Фото: Микаел Арутюнян /vk.com



