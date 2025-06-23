Давид Давидян стал шестым новичком «Ротора»

Давид Давидян сегодня, 23 июня, перешел в волгоградский «Ротор». Как сообщили V102.RU в пресс-службе клуба, 27-летний правый атакующий полузащитник подписал контракт с сине-голубыми до конца сезона 2025/2026.
Давидян является воспитанником нижегородского «Олимпийца». В 2017 году Давид перешел в «Носту», где успел поработать с нынешним наставником «Ротора» Денисом Бояринцевым. Затем Давидян выступал за «Арарат», «Алашкерт», «Химки» и «Пюник». Является трехкратным чемпионом Армении. В составе «Алашкерта» и «Пюника» полузащитник провел 23 встречи в еврокубках - 11 игр в квалификации Лиги Чемпионов, 12 матчей в квалификации Лиги Конференций (2 голевые передачи). Кроме того, в стане «Химок» футболист сыграл в пяти матчах РПЛ.
Также Давидян, который стал уже шестым новичком «Ротора» в летнее межсезонье, провел три поединка за сборную Армении. Всего в активе Давида в профессиональной карьере 204 игры, 20 голов и 24 результативные передачи.
Фото: СК «Ротор» vk.com