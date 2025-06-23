Спорт

Давид Давидян стал шестым новичком «Ротора»

Спорт 23.06.2025 16:38
0
23.06.2025 16:38


Давид Давидян сегодня, 23 июня, перешел в волгоградский «Ротор». Как сообщили V102.RU в пресс-службе клуба, 27-летний правый атакующий полузащитник подписал контракт с сине-голубыми до конца сезона 2025/2026.

Давидян является воспитанником нижегородского «Олимпийца». В 2017 году Давид перешел в «Носту», где успел поработать с нынешним наставником «Ротора» Денисом Бояринцевым. Затем Давидян выступал за «Арарат», «Алашкерт», «Химки» и «Пюник». Является трехкратным чемпионом Армении. В составе «Алашкерта» и «Пюника» полузащитник провел 23 встречи в еврокубках - 11 игр в квалификации Лиги Чемпионов, 12 матчей в квалификации Лиги Конференций (2 голевые передачи). Кроме того, в стане «Химок» футболист сыграл в пяти матчах РПЛ.

Также Давидян, который стал уже шестым новичком «Ротора» в летнее межсезонье, провел три поединка за сборную Армении. Всего в активе Давида в профессиональной карьере 204 игры, 20 голов и 24 результативные передачи.

Фото: СК «Ротор» vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.06.2025 16:00
Спорт 23.06.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.06.2025 14:10
Спорт 22.06.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.06.2025 06:37
Спорт 20.06.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2025 21:16
Спорт 19.06.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2025 08:45
Спорт 19.06.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2025 11:21
Спорт 18.06.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2025 07:19
Спорт 18.06.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 21:10
Спорт 17.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 16:44
Спорт 17.06.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 16:04
Спорт 17.06.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 15:33
Спорт 17.06.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2025 21:16
Спорт 16.06.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2025 06:10
Спорт 15.06.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2025 19:20
Спорт 13.06.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2025 11:05
Спорт 12.06.2025 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгоградской области создают новый тренд на промышленный туризмСмотреть фотографии
17:01
Под Волгоградом ливень с градом обрушился на огородыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Давид Давидян стал шестым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
16:17
Подошел и применил «удушающий»: полиция проверяет видео с нападением на подростка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Волгоградский «Ротор» в товарищеском матче проиграл «КАМАЗу» Смотреть фотографии
15:50
Андрей Бочаров настроил региональных чиновников на борьбу за инвестицииСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде задержали грабителя, проломившего за 50 тыс. рублей череп пенсионеркеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Такое лето нам нравится: фотограф показал красоту утопающего в лужах «сочного» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде ГАИ сообщила о 30 нарушителях, выявленных во время авторейдаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Следователи возбудили дело после смерти 13-летнего волгоградца с электротравмойСмотреть фотографии
13:33
Пронесся на «красный»: в ДТП на Семи ветрах в Волгограде погибла женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
В Волгоградской области три поезда задержали из-за огненного ЧП в КазахстанеСмотреть фотографии
13:06
Создатель финансовой пирамиды Алиев получил 4 года колонии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде медики спасают мужчину, пострадавшего в ДТП на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
12:40
РИА Рейтинг: Волгоградская область улучшила позиции в социалке и экономикеСмотреть фотографии
12:27
Полиция возбудила уголовное дело после гибели 9-летнего школьника на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
Губернатор Бочаров поставил задачи перед замами по итогам ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
12:10
Эксперты «Капитал МС»: как предотвратить острые нарушения мозгового кровообращенияСмотреть фотографии
12:04
В центре Волгограда к выходным построят экстрим-трассу для соревнований по мотокроссуСмотреть фотографии
11:51
Семью погибшего на СВО волгоградца суд избавил от старых претензий банкаСмотреть фотографии
11:47
От ужаса водитель встал на колени: в центре Волгограда иномарка снесла пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Котово простятся с погибшим в 2024 году бойцом с позывным «Норд»Смотреть фотографии
10:37
Могла пойти купаться и утонуть: таинственно пропавшую Оксану Белицкую продолжают искать в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В Волжском камера засняла дрифтующего лихача на ул. КарбышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
ФАС проверит цены на еду и воду в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:09
Кости неизвестного человека нашли на берегу реки Торгун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Волгоградцы 15 раз пожаловались в РПН на вышки сотовой связиСмотреть фотографии
09:39
МЧС России вновь предупредило волгоградцев о тропических ливнях, ураганном ветре и градеСмотреть фотографии
09:38
«Дождалась, когда муж с сыном уедут»: тело молодой матери нашли под окнами дома в ВолжскомСмотреть фотографии
09:14
Волгоградке удалось девять лет водить за нос ПФРСмотреть фотографии
 