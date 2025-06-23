Происшествия

В Волгограде ГАИ сообщила о 30 нарушителях, выявленных во время авторейда

Происшествия 23.06.2025 14:36
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23.06.2025 14:36


На выходных полиция провела масштабный рейд на дорогах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Госавтоинспекция организовали массовую проверку водителей автомобилей. В результате профилактического мероприятия всего за несколько часов инспекторы зафиксировали 30 нарушений.



По данным правоохранителей, чаще всего нарядами фиксировались: выезд на встречную полосу, управление без прав, нарушение правил установки государственных знаков, управление незарегистрированными транспортными средствами, саботирование правил перевозки детей и требований к тонировке.

- Кроме этого, за выходные дни Госавтоинспекцией Волгограда выявлено 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации полиции, такие рейды будут проходить в регионе на регулярной основе.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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