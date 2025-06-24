Самые грязные пруды, где опасно купаться, назвали в Волгограде





В Волгограде выявили самые загрязненные пруды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад о состоянии окружающей среды, в прошлом году в областном центре обследовали 17 водоемов, находящихся в муниципальной собственности, в которых отобрали 1020 проб воды. Результаты оказались плачевными.

В большинстве прудов было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций химических веществ, таких как марганец, медь, железо. Превышение нормативов ПДК по БПК5 зафиксированы во всех водных объектах, что свидетельствует об их органическом загрязнении. Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения, как живших в воде, так и попавших в водный объект, в первую очередь – это листва деревьев.

Наиболее загрязненными водными объектами можно считать пруд по ул. Спокойная, пруд № 1 пос. Горная Поляна в створе ул. Даманская, пруд «Восход», пруд Соленый по ул. Лимонная, пруд по ул. Синельниковская.

В итоге, делают вывод специалисты, в этих водоемах купаться нельзя. При этом власти подготовили проект расчистки пруда на улице Городовикова в Красноармейском районе Волгограда. Однако из-за недостатка бюджетных средств работы в прошлом году не выполнили. Обустройство прудов включено в комплексную программу перспективного развития города до 2034 года.

Напомним, в 2024 году нельзя было купаться и в Волге. В областном центре функционировали лишь шесть мест отдыха у воды без разрешения на купание. Причиной неоткрытых пляжей стали неудовлетворительные пробы воды.