Общество

В Волгограде пожарные потушили павильон с шаурмой

Общество 23.06.2025 19:09
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23.06.2025 19:09


23 июня в Красноармейском районе Волгограда очевидцев встревожил столб дыма. Как сообщает ИА «Высота 102», недалеко от перекрёстка пр. Героев Сталинграда с ул. 50 лет Октября пламя охватило павильон, где готовили шаурму. На место оперативно прибыли экстренные службы.

- В 17:19 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. Горел павильон на площади 4 кв. метра. Подразделения 7-й ПСЧ ликвидировали горение в 17:33, — рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, пострадавших во время ЧП удалось избежать. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается специалистами.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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