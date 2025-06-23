Спорт

Волгоградский «Ротор» в товарищеском матче проиграл «КАМАЗу» 

Спорт 23.06.2025 16:00
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23.06.2025 16:00


Волгоградский «Ротор» сегодня, 23 июня, в первом товарищеском матче на предсезонных сборах в Саранске проиграл «КАМАЗу» из Набережных Челнов со счетом 0:1, сообщает ИА «Высота 102».

В стартовом составе сине-голубых, которые уже несколько дней тренируются в столице Мордовии, вышли два новобранца - защитник Николай Покидышев и полузащитник Дмитрий Сасин. Также с первых минут появились два футболиста, находящиеся на просмотре. В остальном состав «Ротора» выглядел боевым. Капитаном команды в первом тайме был Сергей Макаров.

Челнинцы начали матч активно. Уже на третьей минуте подопечные Ильзата Ахметзянова могли открыть счет. После розыгрыша штрафного опасно пробил игрок «КАМАЗа», однако в падении совершил спасение голкипер «Ротора» Никита Чагров, который перевел мяч на угловой. Правда, именно этот стандарт оказался роковым для волгоградского коллектива. Давид Хубаев выиграл верховую борьбу за мяч и переправил его точно в ворота, выведя «КАМАЗ» вперед.

После перерыва состав «Ротора» изменился полностью. Чагрова сменил Иван Литвенок, а также вышли на поле новички команды - Денис Фомин и Анатолий Макаров. Во второй половине поединка подшефные Дениса Бояринцева действовали более агрессивно в атаке и создали несколько моментов, которые, к сожалению, не смогли реализовать. Кроме того, выручал свою команду на последнем рубеже Иван Литвенок. Таким образом, до финального свистка счет остался неизменным - 1:0 в пользу «КАМАЗа».

Итоги встречи в интервью клубной пресс-службе подвел Денис Бояринцев.

- Первый серьезный спарринг - что мы хотели, то и наигрывали сегодня. Выход из обороны, хороший контроль мяча был. Да, у нас пока есть проблемы в атаке. Ищем пути усиления. Фактически мы остались с одним нападающим - Димой Лаврищевым. Что касается оборонительных действий - неплохая игра. Хорошо поработали в контроле. За исключением результата - хороший матч получился. Не надо смотреть его под какой-то определенной призмой. Это первая товарищеская игра. Что-то получилось, что-то нет. Те задания, которые ребятам были даны перед матчем, они частично выполнили. В целом - новичками плюс-минус доволен. Делаем сноску, что это первый предсезонный поединок. По игрокам на просмотре будем еще наблюдать и принимать решение. Приятное впечатление оставляют новички. Но процесс комплектования продолжается. Нам надо искать усиление в атаку, - заявил главный тренер волгоградской команды.   

Отметим, на сборах в Саранске «Ротор» проведет еще несколько товарищеских матчей перед стартом в новом сезоне Первой лиги, который запланирован на 19-20 июля. 29 июня подопечные Дениса Бояринцева сыграют с «Тюменью», а 8 и 9 июля с красноярским «Енисеем» и саратовским «Соколом» соответственно. Также контрольная встреча должна пройти 4 июля, но соперник на эту дату пока не известен. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив) 

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