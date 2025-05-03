Труп неизвестного мужчины нашли волгоградцы в ВДСК





В Красноармейском районе Волгограда местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», страшную находку волгоградцы сделали 1 мая в Волго-Донском судоходном канале им. Ленина.

По данным экстренных служб, об обнаружении трупа жители улицы Андижанской сообщили в профильные службы, которые в настоящее время занимаются установлением личности погибшего.

По не подтвержденным официально данным, найденному мертвым мужчине на вид около 45 лет. Был одет во все темное – куртку с капюшоном и брюки.