Расследования

«Груза в катафалке не было»: стали известны подробности смертельного ДТП в Волгограде

Расследования 02.05.2025 12:00
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02.05.2025 12:00


Машина ритуальной службы, которая сегодня, 2 мая, перевернулась в результате ДТП в Дзержинском районе Волгограда, никакого груза не перевозила. Как стало известно V102.RU, в «УАЗе» гробов с умершими не было, а на проезжую часть вылетел водитель катафалка.

28-летнего мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где он скончался в реанимации.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что перевернувшийся катафалк перевозил тела умерших, однако эта информация не подтвердилась.

ДТП произошло сегодня в 05-47 час. в Дзержинском районе на проспекте Жукова, где в это время почти не было машин. Момент аварии записали камеры уличного видеонаблюдения. Автомобиль, который принадлежит ИП, перевернулся и влетел в подземный переход. На записи видно, как после удара из машины вылетает человек. Его подбросило высоко вверх, а потом он упал на проезжую часть.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что напротив дома 10 «б» по пр. Жукова водитель «УАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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