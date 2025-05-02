На проспекте Жукова в Волгограде перевернулся катафалк

Дорожное происшествие с машиной ритуальных услуг произошло на проспекте Жукова в Волгограде, передает V102.RU.

По сообщению очевидцев, катафалк, который перевозил покойника, задел обочину, перевернулся и залетел в пешеходный переход.





Видео момента аварии появились в Telegram-канале «Ритуальный патруль». Здесь также сообщается, что машина, в которой перевозили несколько умерших, принадлежит ИП Толстиков.

Информагентство дозвонилось до ИП Толстиков, но предприниматель от комментариев отказался.

Обстоятельства случившегося уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: «Ритуальный патруль» / t.me