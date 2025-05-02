В Волгограде скончался пострадавший в ДТП водитель катафалка

В Волгограде от полученных травм в больнице скончался 28-летний водитель «УАЗа» ритуальной фирмы, попавший 2 мая в ДТП на проспекте Жукова, передает V102.RU.

- Пострадавший мужчина 28 лет, поступил в крайне тяжелом состоянии, несмотря на оказываему помощь скончался в условиях реанимации, - сообщили в облздраве.





Напомним, что ДТП произошло сегодня в 05-47 час. в Дзержинском районе на проспекте Жукова, где в это время почти не было машин. По данным ГУ МВД России по региону, напротив дома 10 «б» по пр. Жукова водитель «УАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.