Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели в скорой 16-летнего волгоградца





Александр Бастрыкин заинтересовался смертью 16-летнего подростка в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России поручил региональному управлению возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

- В апреле текущего года после соревнований по футболу у подростка по месту жительства произошел сердечный приступ. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи удалось реанимировать мальчика. Однако спецтранспорт был направлен для госпитализации в медицинское учреждение, расположенное в значительном отдалении, несмотря на то, что сотрудники близлежащего кардиологического центра были готовы принять ребенка, - сообщили в Следкоме.

По мнению матери, обратившейся в приёмную председателя СК в социальной сети «ВКонтакте», в результате неправильной маршрутизации её сын скончался. При этом меры по привлечению к ответственности виновных не предприняты.

Отметим, Александром Бастрыкиным запрошен доклад об обстоятельствах, установленных во время процессуальной проверки. Кроме того, расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате органа. Региональному управлению предстоит также доложить главе СК и по итогам уголовного разбирательства.