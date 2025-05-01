Транспорт

В Волжском возобновит работу автобус №44

Транспорт 01.05.2025 10:01
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01.05.2025 10:01


В Волжском опубликован проект постановления администрации, вносящий изменения в документ планирования регулярных пассажирских перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102», поправки предусматривают возобновление работы автобуса №44. Муниципалитет планирует запустить подвижной состав по направлению «Металлург-2 – ТЦ «Метро».

На текущий момент разработанный властями маршрут включает в себя следующие остановки: «Посёлок Металлургов-2», «Посёлок Металлургов-1», «Посёлок Южный», «ул. 40 лет Победы», «ГМ Добрострой», «ул. Казначеева», «Рабочий Посёлок», «Поликлиника», «ул. Академика Королёва», «Центральный рынок», «Парк», «Выставочный бульвар», «пл. Ленина», «Московский энергетический институт», «ул. Космонавтов», «пл. Свердлова», «Онкологический диспансер», «Центральный бассейн», «ДК ВГС», «пл. Строителей», «ТЦ Метро».

Согласно последней версии проекта, автобус №44 «Металлург-2 – ТЦ «Метро» должен начать работать в июне 2025 года.

- Сейчас маршрут находится в стадии обсуждения. Специалисты смотрят остановки. Прорабатывают наиболее сбалансированные направления. Окончательное решение о границах, в которых автобус заработает, еще не принято, - рассказали журналистам ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского.

Отметим, ранее в 2020 году местные власти уже предпринимали попытку запуска автобусного маршрута №44 в границах «Металлург – СНТ «Лилия», однако впоследствии его работа была приостановлена из-за низкого пассажиропотока.

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