Происшествия

На Дону под Волгоградом в браконьерские сети и вентеря попало 193,5 кг рыбы

Происшествия 29.04.2025 18:55
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29.04.2025 18:55


В Волгоградской области сотрудники рыбоохраны обнаружили в акватории Дона большое количество браконьерских сетей и вентерей с 193,5 кг рыбы, сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны.


Незаконный вылов рыбы велся в административных границах хутора Ближнеосиновский Суровикинского района Волгоградской области. Обнаружено 8 ставных лесковых сетей общей длиной 520 метров, в которых находилось 124,5 кг рыбы: 122 карася, 12 сазанов, 67 лещей, 9 судаков и две щуки.


Также найдены 14 вентерей, в которые попало 50 карасей, 4 судака и 30 лещей. Общий вес рыбы составил 69 кг.

Сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба оценивается в 147 415 рублей.

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны

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