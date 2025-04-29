В Волгоградской области сотрудники рыбоохраны обнаружили в акватории Дона большое количество браконьерских сетей и вентерей с 193,5 кг рыбы, сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны.
Незаконный вылов рыбы велся в административных границах хутора Ближнеосиновский Суровикинского района Волгоградской области. Обнаружено 8 ставных лесковых сетей общей длиной 520 метров, в которых находилось 124,5 кг рыбы: 122 карася, 12 сазанов, 67 лещей, 9 судаков и две щуки.
Также найдены 14 вентерей, в которые попало 50 карасей, 4 судака и 30 лещей. Общий вес рыбы составил 69 кг.
Сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба оценивается в 147 415 рублей.
Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны