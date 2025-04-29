Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»





В Волгограде уже третий час продолжается пленарное заседание в рамках форума «Великое наследие – общее будущее», в котором принимают участие делегации из 20 стран. Как сообщает ИА «Высота 102», лейтмотивом всех выступлений, прозвучавших за это время со сцены Центрального концертного зала, стала мысль о необходимости сохранения исторической правды, о роли Советской Армии в борьбе с фашизмом.

Одним из самых эмоциональных стало выступление заместителя Председателя Национального совета Словацкой Республики Тибора Гашпара. Как подчеркнул представитель Словакии, сегодня он единственный, кто представляет на героической волгоградской земле государство, состоящее в НАТО и Евросоюзе. Несмотря на это, подчеркнул Гашпар, Словакия готова противостоять искажению исторических фактов. Причем самым активным образом.

Цитата из выступления Тибора Гашпара:

– Берегите мир – он рождался тяжело. Я повторяю эти слова с глубочайшей верой и трепетом. Сегодня они звучат особенно сильно, в мире, где жажда власти вновь затмевает человечность. Мы помним, кто начал эту войну, и кто ее остановил. В Сталинграде столкнулись две силы: одна хотела разрушать, другая спасать. Именно здесь, в Сталинграде, был поставлена точка безумию, имя которому фашизм. Сегодня, глядя в глаза детям, я чувствую долг не просто вспоминать, а говорить правду – громко, со всем сердцем. Мы, словаки – члены Евросоюза и НАТО, но это не отменяет нашего долга говорить – война недопустима. Мир не роскошь. И мы обязаны его защищать словом, делом и правдой. В Словакии и Европе я все чаще вижу попытки искажать правду. Это путь в бездну, и мы не имеем права идти по нему. Мы помним, кто нас освободил. Это были солдаты Красной Армии. Их кровь – в каждом камне на нашей свободной земле. Благодаря этим солдатам мы воспитываем наших детей.

Волгоград – часть моей судьбы. Я встретил здесь своих друзей. Здесь я познакомился с женщиной, которая стала моей женой. Мы до сих пор вспоминаем эти дни молодости. Уже тогда я почувствовал – здесь царит особая тишина. И это Память. Память, которую мы не предадим. Пусть живет мир, который рождался в Сталинграде. И пусть он никогда больше не умрет.

Во второй половине дня на пленарном заседании выступят президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.