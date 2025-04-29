Политика

Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»

Политика 29.04.2025 14:02
0
29.04.2025 14:02


В Волгограде уже третий час продолжается пленарное заседание в рамках форума «Великое наследие – общее будущее», в котором принимают участие делегации из 20 стран. Как сообщает ИА «Высота 102», лейтмотивом всех  выступлений, прозвучавших за это время со сцены Центрального концертного зала, стала мысль о необходимости сохранения исторической правды, о роли Советской Армии в борьбе с фашизмом. 

Одним из самых эмоциональных стало выступление заместителя Председателя Национального совета Словацкой Республики Тибора Гашпара. Как подчеркнул представитель Словакии, сегодня он единственный, кто представляет на героической волгоградской земле государство, состоящее в НАТО и Евросоюзе. Несмотря на это, подчеркнул Гашпар, Словакия готова противостоять искажению исторических фактов. Причем самым активным образом. 

Цитата из выступления Тибора Гашпара:  

– Берегите мир – он рождался тяжело. Я повторяю эти слова с глубочайшей верой и трепетом. Сегодня они звучат особенно сильно, в мире, где жажда власти вновь затмевает человечность. Мы помним, кто начал эту войну, и кто ее остановил. В Сталинграде столкнулись две силы: одна хотела разрушать, другая спасать. Именно здесь, в Сталинграде, был поставлена точка безумию, имя которому фашизм. Сегодня, глядя в глаза детям, я чувствую долг не просто вспоминать, а говорить правду – громко, со всем сердцем. Мы, словаки – члены Евросоюза и НАТО, но это не отменяет нашего долга говорить – война недопустима. Мир не роскошь. И мы обязаны его защищать словом, делом и правдой. В Словакии и Европе я все чаще вижу попытки искажать правду. Это путь в бездну, и мы не имеем права идти по нему. Мы помним, кто нас освободил. Это были солдаты Красной Армии. Их кровь – в каждом камне на нашей свободной земле. Благодаря этим солдатам мы воспитываем наших детей.

Волгоград – часть моей судьбы. Я встретил здесь своих друзей. Здесь я познакомился с женщиной, которая стала моей женой. Мы до сих пор вспоминаем эти дни молодости. Уже тогда я почувствовал – здесь царит особая тишина. И это Память. Память, которую мы не предадим. Пусть живет мир, который рождался в Сталинграде. И пусть он никогда больше не умрет.

Во второй половине дня на пленарном заседании выступят президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
29.04.2025 15:11
Политика 29.04.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 11:46
Политика 29.04.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 11:33
Политика 29.04.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 10:08
Политика 29.04.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Политика
28.04.2025 19:54
Политика 28.04.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Политика
28.04.2025 17:58
Политика 28.04.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Политика
28.04.2025 16:21
Политика 28.04.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Политика
28.04.2025 15:35
Политика 28.04.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Политика
28.04.2025 14:37
Политика 28.04.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Политика
23.04.2025 10:30
Политика 23.04.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Политика
20.04.2025 18:05
Политика 20.04.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Политика
17.04.2025 13:38
Политика 17.04.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Политика
08.04.2025 16:05
Политика 08.04.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2025 16:42
Политика 01.04.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Политика
26.03.2025 17:06
Политика 26.03.2025 17:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:27
В Волгограде двоим пособникам ВСУ дали на двоих 26,6 лет за диверсииСмотреть фотографии
15:24
В России продолжат расширять соцзащиту участников СВОСмотреть фотографии
15:11
РИА Новости: борт Владимира Путина приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:44
ФАС проверит цены на такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезонСмотреть фотографии
14:02
Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»Смотреть фотографии
13:29
Лукашенко у трапа в Волгограде встретили красавицы из ретро-взводаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгограде после работ на сетях восстановили 2 тыс. кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
12:32
Волгоград встретит Первомай ударным потеплениемСмотреть фотографии
12:23
«Почта России» в Волгоградской области не откроется 1 и 9 маяСмотреть фотографии
12:15
Игра началась: GRASS прячет «золото» в городах РоссииСмотреть фотографии
12:13
Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огоньСмотреть фотографии
12:00
Волжская ГЭС 29 апреля перешла на усиленные оборотыСмотреть фотографии
11:46
БелТА: Александр Лукашенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
11:33
Открылось пленарное заседание международного форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
«Другие правила»: клиенты Т2 смогут оформить вклад в МОРСКОМ БАНКЕ под 27% годовыхСмотреть фотографии
10:08
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в ВолгоградСмотреть фотографии
09:22
Володин восхитил подписчиков видеокадрами с Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгограде 29 апреля «взбесились» цены на таксиСмотреть фотографии
07:55
Волгоградский «Ротор» впервые выиграл первый тур Высшей лиги по регби-7Смотреть фотографии
06:30
Под Волгоградом проведут отстрел шакалов из-за угрозы оленямСмотреть фотографии
23:18
Первый показ «Света Великой Победы» в Волгограде: видео ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:25
«Великое наследие – общее будущее»: первый день форума в Волгограде в 10 фотоСмотреть фотографии
20:56
Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдоСмотреть фотографии
19:54
Вячеслав Володин прибыл в Волгоград для участия в форумеСмотреть фотографии
19:27
Новое МБУ займётся расширением платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателейСмотреть фотографии
18:36
Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерокСмотреть фотографии
18:28
Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с тремя авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
Телеведущий Евгений Попов: Волгоград – прекрасный городСмотреть фотографииCмотреть видео
 