С 40-летним бойцом СВО Владимиром Лысенковым простятся под Волгоградом





В селе Пичуга Волгоградской области 9 января пройдет прощание с 40-летним участником специальной военной операции Владимиром Лысенковым. Как сообщает ИА "Городские вести", в начале 2000-х волгоградец проходил службу в подразделении спецназа и был удостоен высшей награды спецназа - права ношения крапового берета.

В биографии Владимира Лысенкова – и участие в контртеррористических операциях в Чечне и в Дагестане. Уроженец Волгоградской области ликвидировал террористов в Нальчике в 2005 году.

На СВО Владимир Лысенков отправился в рамках частичной мобилизации. В 2023 году получил тяжелую контузию, однако после лечения вновь отправился на передовую. В том же году волгоградец получил многочисленные осколочные ранения, но снова вернулся в подразделение после госпиталя.

Пропавшим без вести Владимир Лысенков числился с 17 февраля 2024 года. Возможность проститься с ним появилась у родных лишь в начале 2026-го.

За проявленное мужество боец был удостоен ордена Мужества посмертно.