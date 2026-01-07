Общество

Шоу с огоньком, ледяные и «алкокульбиты»: волгоградский травматолог – о неочевидных опасностях затяжных новогодних каникул

Общество 07.01.2026 20:36
0
07.01.2026 20:36


Пока большая часть волгоградцев отдыхает от трудовых будней, травматологи работают практически без перерывов. Какие только пациенты ни поступают к ним за время новогодних каникул – упавшие с табуретки или сломавшие ногу на ледяном тротуаре, пострадавшие от взрыва петарды или совершившие опасное «сальто» на лыжах. О праздничных дежурствах, частых травмах горожан и самых нелепых случаях из практики – в материале ИА «Высота 102».

После первых дней в энергосберегающем режиме волгоградцы нередко решают взять себя в руки и спасти организм от «майонезной комы» бодрящей пробежкой или утренним «марафоном» на лыжах. Увы, но порой активный выход из «дня сурка» заканчивается в травмпункте.

- За время каникул количество травм действительно растет, - подтверждает волгоградский травматолог Сергей Демкин. - Чаще всего люди обращаются за помощью после падений. Причем, поводов для этих падений бывает великое множество – неудачный отдых на горнолыжном курорте, прогулка по городу во время гололеда, потеря координации из-за употребления алкоголя.


Несмотря на то, что об опасности «левой» пиротехники накануне праздников говорят буквально из каждого утюга, из года в год врачи спасают пациентов, решивших встретить Новый год с огоньком.

- К сожалению, некачественной пиротехники хватает во все времена. Горожане попадают к нам с ожогами, повреждениями мягких тканей, рваными ранами… Тут уж кому как повезет, - комментирует старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ. - Несмотря на то, что в регионе действуют ограничения на использование фейерверков, время таких травм, к сожалению, не прошло. Волгоградцы по-прежнему покупают петарды, которые часто разрываются у них прямо в руках.


На фоне температурных качелей, когда зимнюю сказку сменяет волгоградская быль с ледяным дождем и гололедом, частыми пациентами травматологов становятся даже те, кто вовсе не мечтал об экстриме.

- Понятно, что посыпать песком или солью появившуюся на дорогах наледь наши коммунальные службы не могут через каждые пять минут. По этой причине переломы и растяжения после падений на обледенелых тротуарах становятся одними из популярнейших травм, - продолжает кандидат медицинских наук Сергей Демкин. - Только сегодня ко мне на прием приходила женщина, которая по пути на работу поскользнулась, упала и сломала руку. К сожалению, как минимум восемь недель работать она не сможет, так как ее деятельность связана именно с ручным трудом.


Самый прозаичный и часто повторяющийся сценарий в дни новогодних праздников связан с резким повышением градуса. Переходя из-за одного стола за другой, отмечающие теряют координацию, но зато получают «храбрость Льва» из известной детской сказки.

- За время работы в городской больнице я видел столько ситуаций, когда люди страдали и из-за собственной неосторожности, и из-за откровенной глупости, - говорит волгоградский травматолог. - Ссоры на бытовой почве, когда под натиском алкогольных испарений люди хватались за ножи и вилки, нелепые падения и много чего еще. Однажды в праздничные дни я принимал мужчину, который, перебрав со спиртным, затеял ссору с прохожими. Его оппонент стоял на улице с собакой, и в какой-то момент животное стало лаять на обидчика его хозяина. В ответ спорщик не придумал ничего лучше, чем показать собаке средний палец, который та почти полностью и откусила. Уже в больнице, придя в себя и рассказывая об обстоятельствах происшествия, волгоградец сильно жалел о своем опрометчивом шаге.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.01.2026 09:31
Общество 08.01.2026 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2026 08:34
Общество 08.01.2026 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2026 08:12
Общество 08.01.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2026 06:33
Общество 08.01.2026 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2026 06:14
Общество 08.01.2026 06:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 23:30
Общество 07.01.2026 23:30
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 23:18
Общество 07.01.2026 23:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 22:39
Общество 07.01.2026 22:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 21:34
Общество 07.01.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 21:08
Общество 07.01.2026 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 20:36
Общество 07.01.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 20:15
Общество 07.01.2026 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 20:05
Общество 07.01.2026 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 19:31
Общество 07.01.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2026 19:17
Общество 07.01.2026 19:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:31
Новые «мусорные» штрафы стали действовать в Волгоградской области с 1 январяСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцы получили передышку перед новой магнитной бурейСмотреть фотографии
08:12
Гололед и туман в Волгоградской области сохранятся до 9 январяСмотреть фотографии
07:33
Военные сбили 3 БПЛА в Волгоградской области 7 и 8 январяСмотреть фотографии
06:33
Росавиация разрешила улететь застрявшим на рождество в Волгограде пассажирамСмотреть фотографии
06:14
13-часовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:30
ПВО уничтожила 1 украинский дрон над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
23:18
Переполненный пассажирами аэропорт Волгограда закрыли третий раз за деньСмотреть фотографии
22:39
В Волгограде собирают жалобы задержавшихся в аэропорту пассажировСмотреть фотографии
21:55
Два дома повреждены в Ильевке под Волгоградом при атаке дронами ВСУСмотреть фотографии
21:34
«Дочь плакала и не понимала»: в гимназии Волгограда второклашку выгнали с ёлки из-за забытых дома 200 рублейСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде после задержки началась регистрация на запоздалые авиарейсыСмотреть фотографии
20:36
Шоу с огоньком, ледяные и «алкокульбиты»: волгоградский травматолог – о неочевидных опасностях затяжных новогодних каникулСмотреть фотографии
20:15
Волгоградский агроном рассказал, откуда зимой горожане могут принести в дом клещейСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде задерживают 21 авиарейс: аэропорт закрыт повторноСмотреть фотографии
19:53
Подростки забросали петардами людей в ТРЦ ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Волгоградцы, обгоревшие и потерявшие на пожаре сына, остаются в тяжелом состоянииСмотреть фотографии
19:17
«Болеть просто некогда»: ветераны спорта из Волгоградской области – о секретах своей молодости и бодрости духаСмотреть фотографии
18:54
Летевшие в Волгоград 4 самолета ушли на запасные аэродромыСмотреть фотографии
18:20
Скончался бывший вице-мэр Волгограда Александр СубботинСмотреть фотографии
17:56
Место, где все звонят маме, появилось на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:20
План «Ковер» в Волгограде: задерживаются уже 20 авиарейсовСмотреть фотографии
17:04
Беспилотную опасность 7 января объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:53
Андрей Бочаров поздравил с Рождеством владыку ГерманаСмотреть фотографии
16:49
«У нас пережидают непогоду»: волгоградские магазины одежды страдают из-за нехватки покупателейСмотреть фотографии
16:15
Смотреть в оба! Густой туман накрыл трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
В Волгограде готовят новую площадку для реабилитации участников СВОСмотреть фотографии
15:26
Магнитная буря накроет Волгоград к концу праздничных каникулСмотреть фотографии
15:22
150 волгоградцев в Рождество пробежались по ЦПКиОСмотреть фотографии
14:56
В аэропорту Волгограда 7 января вновь массово задерживают авиарейсыСмотреть фотографии
 