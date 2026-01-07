Шоу с огоньком, ледяные и «алкокульбиты»: волгоградский травматолог – о неочевидных опасностях затяжных новогодних каникул





Пока большая часть волгоградцев отдыхает от трудовых будней, травматологи работают практически без перерывов. Какие только пациенты ни поступают к ним за время новогодних каникул – упавшие с табуретки или сломавшие ногу на ледяном тротуаре, пострадавшие от взрыва петарды или совершившие опасное «сальто» на лыжах. О праздничных дежурствах, частых травмах горожан и самых нелепых случаях из практики – в материале ИА «Высота 102».

После первых дней в энергосберегающем режиме волгоградцы нередко решают взять себя в руки и спасти организм от «майонезной комы» бодрящей пробежкой или утренним «марафоном» на лыжах. Увы, но порой активный выход из «дня сурка» заканчивается в травмпункте.

- За время каникул количество травм действительно растет, - подтверждает волгоградский травматолог Сергей Демкин. - Чаще всего люди обращаются за помощью после падений. Причем, поводов для этих падений бывает великое множество – неудачный отдых на горнолыжном курорте, прогулка по городу во время гололеда, потеря координации из-за употребления алкоголя.





Несмотря на то, что об опасности «левой» пиротехники накануне праздников говорят буквально из каждого утюга, из года в год врачи спасают пациентов, решивших встретить Новый год с огоньком.

- К сожалению, некачественной пиротехники хватает во все времена. Горожане попадают к нам с ожогами, повреждениями мягких тканей, рваными ранами… Тут уж кому как повезет, - комментирует старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ. - Несмотря на то, что в регионе действуют ограничения на использование фейерверков, время таких травм, к сожалению, не прошло. Волгоградцы по-прежнему покупают петарды, которые часто разрываются у них прямо в руках.





На фоне температурных качелей, когда зимнюю сказку сменяет волгоградская быль с ледяным дождем и гололедом, частыми пациентами травматологов становятся даже те, кто вовсе не мечтал об экстриме.

- Понятно, что посыпать песком или солью появившуюся на дорогах наледь наши коммунальные службы не могут через каждые пять минут. По этой причине переломы и растяжения после падений на обледенелых тротуарах становятся одними из популярнейших травм, - продолжает кандидат медицинских наук Сергей Демкин. - Только сегодня ко мне на прием приходила женщина, которая по пути на работу поскользнулась, упала и сломала руку. К сожалению, как минимум восемь недель работать она не сможет, так как ее деятельность связана именно с ручным трудом.





Самый прозаичный и часто повторяющийся сценарий в дни новогодних праздников связан с резким повышением градуса. Переходя из-за одного стола за другой, отмечающие теряют координацию, но зато получают «храбрость Льва» из известной детской сказки.

- За время работы в городской больнице я видел столько ситуаций, когда люди страдали и из-за собственной неосторожности, и из-за откровенной глупости, - говорит волгоградский травматолог. - Ссоры на бытовой почве, когда под натиском алкогольных испарений люди хватались за ножи и вилки, нелепые падения и много чего еще. Однажды в праздничные дни я принимал мужчину, который, перебрав со спиртным, затеял ссору с прохожими. Его оппонент стоял на улице с собакой, и в какой-то момент животное стало лаять на обидчика его хозяина. В ответ спорщик не придумал ничего лучше, чем показать собаке средний палец, который та почти полностью и откусила. Уже в больнице, придя в себя и рассказывая об обстоятельствах происшествия, волгоградец сильно жалел о своем опрометчивом шаге.

Фото из архива V102.ru