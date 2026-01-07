В Волгограде задерживают 21 авиарейс: аэропорт закрыт повторно

В Волгограде Росавиация второй раз за день 7 января объявила о закрытии воздушного пространства. План «Ковер» объявлен в 19.50 по московскому времени.

Напомним, ранее ограничения на прилет и вылет гражданских судов вводились федеральным агентством в 16.52. Через час воздушная гавань Волгограда вновь получила «зеленый свет» и начала готовиться к штатной работе. Однако уже через полтора часа Росавиацией был объявлен очередной запрет на полеты.

По данным на 18.50 мск, из-за часового закрытия аэропорта в Волгограде на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

В настоящее время в городе-герое по-прежнему задерживают авиарейсы – 9 на вылет и 12 на прилет: в Волгограде ожидают воздушные суда из Сургута, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Саратова (запасной аэродром) и Новосибирска, соответственно, задерживаются и вылеты в обратных направлениях.