«Сначала будет нелегко»: зачем молодые волгоградцы возвращают в жизнь кнопочные телефоны

Общество 07.01.2026 11:52
Во времена, когда голосовой помощник готов поддержать практически любой разговор, а искусственный интеллект – написать отчет или создать дизайн квартиры, все больше молодых людей поддерживают новый тренд и возвращают в жизнь кнопочные телефоны. Конечно, не прощаясь с гаджетами, а лишь на время подменяя их древними по нынешним меркам «аппаратами». Почему горожан потянуло на ретро? И легко ли им отвыкнуть от бесконечного цифрового потока? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с психологом Диной Зиновьевой.

Еще каких-то пять-десять лет назад многие из нас вряд ли бы поверили, что кнопочные телефоны получат вторую жизнь – тягаться с современными смартфонами им, конечно, не под силу. Однако второе дыхание у них открылось именно из-за своих более современных собратьев, втянувших человека в бесконечный круговорот событий, онлайн-конференций и рабочих чатов.

- Информационно-цифровой шум, постоянные, почти круглосуточные, деловые и межличностные контакты перегружают мозг и изменяют его работу. Человек не может сосредоточиться и расставить приоритеты в своей деятельности и общении, - убеждена кандидат психологических наук Дина Зиновьева. – Но сейчас люди начинают массово осознавать, что кроме избыточной суеты, такая загруженность не дает ни ощущения близкого контакта, ни продуктивности. Смартфон - это полноценный компьютер на ладони, который постоянно включает человека в работу, развлечения, виртуальное общение.

Для ощущения полной растерянности современному человеку достаточно всего лишь забыть дома свой гаджет. В этот момент ему кажется, что самые важные новости, как и сама жизнь проходят мимо него. Впрочем, подобную реакцию Дина Зиновьева называет лишь временной «ломкой». Пережив состояние, когда руки буквально горят без любимого гаджета, горожане вдруг ощущают некоторое облегчение.

- Переход на кнопочные телефоны снижает гиперподключенность, не стимулирует необходимость и желание постоянно заглядывать в экран, в том числе в поиске пресловутого «дешевого дофамина», - рассуждает психолог. – А снижение цифровой нагрузки позволяет мозгу вновь обрести потребность в живом общении и способность на длительном сосредоточении на задачах (учебе, работе, домашних делах). Есть ещё два чудных эффекта от кнопочного телефона: вы не волнуетесь от сравнения себя с другими в соцсетях и не переживаете о том, что смартфон вот-вот разрядится. Простой и надёжный аппарат дает возможность быть на связи, но освобождает вас от информационного давления, в том числе круглосуточного шума рабочих чатов. А какую информационную безопасность приносит этот «допотопный» аппарат: уменьшается цифровой след, вирусы и мошенники теряют возможность нарушить вашу жизнь!

В наши дни, когда работа не укладывается в классические восемь часов, важное сообщение в рабочем чате может появиться в любое время. Однако жизнь в постоянном режиме ожидания, уверена психолог, означает полное отсутствие отдыха от информационного шума.

- На мой взгляд, в наше время оптимально использовать два телефона: кнопочный, по которому вы доступны для самых близких и важных людей, и смартфон для рабочих процессов, который можно легко отключить во внерабочее время. Я даже не предлагаю анализировать вам свое цифровое время, уже и так ясно, что его очень много. Просто спросите себя: «Для чего мне нужно уменьшить экранное время?». И вы наверняка услышите свой внутренний ответ: «Чтобы жить свободно, быть спокойным, иметь свободное время для общения, развлечений, спорта, размышления, чтения, созерцания, сна, учебы, и хотя бы простого фантазирования и многого другого». Купите себе обычный будильник, бумажные книги, постепенно увеличивайте время без смартфона, гуляйте пешком без телефонов или только с кнопочным. Сначала будет нелегко, но постепенно мозг перестроится!

