



Волгоград встретил Рождество серьезным гололедом. Не оценив блеск замерзших пешеходных дорожек, горожане уже с утра достали из шкафов ледоступы.

О гололеде, который рискует превратить город в один большой каток, волгоградцев предупредили еще несколько дней назад. Накануне обрушившийся на Волгоград ледяной дождь и ночное похолодание лишь усугубили ситуацию.

– За три часа прогулки упала уже несколько раз, а после решила не рисковать и достала ледоступы, – пишет жительница Красноармейского района. – Если в людных местах дела обстоят не так плохо – прохожие уже растащили на ногах всю грязь и снег, то во дворах ходить сегодня не просто неприятно, но и откровенно страшно.

По прогнозам синоптиков, своей стабильностью погода не порадует волгоградцев практически до завершения новогодних каникул. Из-за регулярных метаний из «минуса» в «плюс», метеорологи предупреждают жителей об обледенении дорог и тротуаров.

Фото Павла Мирошкина