План «Ковер» в Волгограде: задерживаются уже 20 авиарейсов





В связи с угрозой атаки дронами ВСУ Росавиация вечером 7 января объявила план «Ковер» в Волгограде. Вылет девяти самолетов, задерживавшихся в воздушной гавани города-героя днем, переносится в связи с вынужденными ограничениями на неопределенное время.

Напомним, днем в Волгограде задерживался вылет восьми авиарейсов. Так, в 18.00 мск должен был вылететь из Волгограда в Санкт-Петербург задержанный рейс авиакомпании «Россия», теперь время его отправки неизвестно. Аналогичным образом обстоят дела и с рейсами в Москву и Сургут – ожидавшим вылета до 19.00 пассажирам предстоит провести в Волгограде неопределенное время – до отбоя беспилотной опасности и снятия ограничений Федеральным агентством воздушного транспорта.

По данным на 17.00, в Волгограде задерживается вылет девяти рейсов и прилет 11-ти.