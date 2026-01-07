Волгоградцы, обгоревшие и потерявшие на пожаре сына, остаются в тяжелом состоянии





В Волгограде специалисты ожогового центра больницы №25 продолжают бороться за жизнь и здоровье семейной пары из Михайловки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», супруги получили обширные ожоги во время ночного пожара. В результате трагического происшествия, напомним, погиб 4-летний сын волгоградцев.

Страшный пожар произошел в Михайловке за неделю до Нового года – 22 декабря. Дом, в котором проживала многодетная семья, выгорел полностью. В результате происшествия 38-летняя женщина и ее 41-летний супруг получили ожоги до 60% тела и уже на следующий день были эвакуированы из больницы Михайловки в Волгоград. В региональную столицу доставили и двоих сыновей пострадавших – у мальчиков диагностировали отравление угарным газом. Погиб на пожаре самый младший и троих сыновей семейной пары.

По данным на 7 января 38-летняя женщина до сих пор остается в тяжелом состоянии и получает лечение в условиях реанимации.

– Мужчина проходит лечение в ожоговом отделении – его состояние средней степени тяжести. Состояние женщины по-прежнему тяжелое, она остается в реанимации, – сообщили в облкомздраве ИА «Высота 102» сегодня.

Мальчики в возрасте 10 и 15 лет уже выписаны из больницы.