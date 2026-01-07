Регистрация на рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга началась в аэропорту Волгограда вечером 7 января – после открытия воздушной гавани Росавиацией. Второй за день запрет на полеты федеральное агентство сняло в 20.20 мск.

Пассажиры рейсов, вылет которых из Волгограда был запланирован на 17.00 мск в Москву и 18.20 мск в северную столицу, в настоящее время проходят контроль – оба самолета должны вылететь до 22.00 мск.

По прежнему, согласно данным справочной Международного аэропорт Волгоград, задерживаются рейсы в Сургут, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург. В Казань и Новосибирск пассажиры вылетят не ранее, чем после полуночи.

По данным на 21.00 мск, в Волгограде ожидают прилет 10 запоздалых авиарейсов.