Место, где все звонят маме, появилось на севере Волгограда

На севере Волгограда местные жители обнаружили место, «где все звонят маме». Как сообщили волгоградцы в социальных сетях, необычный и, пожалуй, самый трогательный указатель установлен в Тракторозаводском районе – на бульварной зоне ул. Дзержинского.

– Указатель сделан в форме сердца и на нем соответствующая надпись, – пишут жители Волгограда, делясь фотографиями новой локации. – Находится этот указатель в центре круглой лавочки, что весьма удобно: можно присесть и подольше поговорить с мамой.





В администрации Волгограда, куда ИА «Высота 102» обратилось с просьбой прояснить судьбу указателя, уточнили, что он был установлен в северном районе еще в ноябре – ко Дню матери.

– Знак установлен по инициативе Волгоградской региональной общественной организации «Многодетный Волгоград» и при поддержке администрации Тракторозаводского района Волгограда, – сообщили в пресс-службе мэрии.





Волгоградцы, обсудив в социальных сетях и одобрив новую локацию, задались вопросом – появится ли в обозримом будущем место в городе, откуда все начнут звонить папам?

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»