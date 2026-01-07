



Волгоградская погода, который год смешивающая сезоны или вовсе обходящаяся без зимы, нависла дамокловым мечом над катками с естественной заморозкой льда. Из-за природных аномалий и метаний от «плюса» к «минусу» предприниматели вынужденно постоянно адаптироваться к новым условиям и балансировать на тонком мосту. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Полноценной зимы, которая бы правила балом с начала декабря по конец февраля, горожане не видели уже как минимум несколько лет. Вместо привычных морозов и снегопадов погода все чаще насылает на город оттепели, которые буквально испытывают ледовые площадки на прочность.

– В прежние годы мы ждали устойчивого минуса и заливались несколько дней. Сейчас же погода диктует нам новые обстоятельства, и за последнее время мы научились работать даже при небольшом понижении температуры – для этого нам достаточно от трех до пяти градусов мороза, – рассказывает представитель сети «Южный полюс» Владимир Сергеев. – Конечно, самые теплые сезоны заставляли задумываться о будущем формата, но сегодня мы делаем ставку на работу в тех условиях, которые у нас есть.

Волгоградские заливщики хотя и просматривают долгосрочные прогнозы синоптиков, но все же опираются на сводки на ближайшие три дня.

– Мы живем и работаем по правилу: «Делай, что должен, и будь, что будет», – говорит Владимир Сергеев. – Долгосрочные прогнозы всегда корректируются и, как показывает практика, в большинстве случаев складываются не в нашу пользу. Тем не менее, мы всегда готовимся к началу сезона.

Самой сложной для сотрудников катков стала зима накануне пандемии – с 2019 на 2020 год. Тогда ледовые площадки не проработали ни одного дня! Немало трудностей горожанам принес и прошлогодний сезон, когда в общей сложности жители покатались на катках не больше полумесяца.

– В этом году погода все же дала нам шанс, – добавляет волгоградец. – Таких новогодних дней, какие выдались в этом году, в нашем городе не было уже несколько лет. Да, впереди вновь ожидается потепление и, возможно, вынужденная пауза, но мы надеемся, что он будет недолгой, и сезон еще порадует горожан.

О необыкновенных переменах погоды, которые даже специалисты называют аномальными, корреспонденты ИА «Высота 102» писали уже не раз. Так, прошлой зимой первый и единственный снегопад за весь сезон выпал в городе в последние дни февраля. Подробнее о проблемах и прогнозах на будущее – читайте в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru