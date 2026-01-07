Смотреть в оба! Густой туман накрыл трассы в Волгоградской области





В Волгоградской области густой туман опустился на населенные пункты 7 января и дороги. По словам водителей, в связи с погодными условиями осложнилась ситуация на трассах. В частности, передают читатели ИА «Высота 102», существенно снизилась видимость на дорогах в Михайловском и Фроловском районах.

– Трасса Р-22, Михайловка – густой туман, – сообщает Любовь Дымова. – Видимость плохая, и такая же ситуация во Фроловском районе.







Водители рекомендуют гостям региона и землякам соблюдать правила безопасности и не торопиться.

Напомним, что согласно прогнозу регионального ЦГМС, туманы ожидаются в Волгограде и области на протяжении трех предстоящих суток – до 9 января включительно. Кроме того, в утренние часы возможно образование гололедицы, что также потребует особого внимания со стороны автовладельцев при передвижении по дорогам.

Фото, видео: Любовь Дымова