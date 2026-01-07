В Волгограде готовят новую площадку для реабилитации участников СВО





Новую площадку для реабилитации участников СВО готовят в Кировском районе Волгограда. В круглосуточном стационаре ветераны боевых действий и гражданские волгоградцы с инвалидностью получат не только медицинскую, но и социальную помощь.

Капитальный ремонт здания, отданного под центр реабилитации, начался в прошлом году. За это время в спальных корпусах усилили конструкции, а также смонтировали системы «Умный дом».

- После разработки и утверждения проектно-сметной документации специалисты обновят все инженерные сети и благоустроят территорию, - сообщают в областном комитете социальной защиты населения.





За последнее время в Волгограде построена новая поликлиника с реабилитационным отделением в составе больницы №16. Сейчас объект проходит лицензирование и готовится к открытию. Также продолжается строительство новой поликлиники с реабилитационным отделением в Камышине, идет работа по созданию реабилитационного комплекса с протезно-ортопедическим центром на базе Волгоградской областной клинической больницы №3.

В 2026 году в Волгоградской области планируют строительство областного многопрофильного центра для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Ожидается, что к реализации проекта приступят во втором-третьем кварталах нового года.

