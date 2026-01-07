Андрей Бочаров поздравил с Рождеством владыку Германа





Губернатор Волгоградской области 7 января поздравил со Светлым Рождеством Христовым владыку Германа. Теплые слова, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров адресовал ему в телефонном разговоре.

Напомним, Священный Синод удовлетворил прошение Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа об уходе на покой в декабре 2018 года. В том же месяце исполнилось 50-летие со дня его епископской хиротонии.

За многие годы при Германе в Волгоградской области были открыты десятки приходов, построены новые храмы – в том числе и собор Александра Невского.

Владыка Герман является почетным гражданином Волгоградской области.

