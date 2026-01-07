«У нас пережидают непогоду»: волгоградские магазины одежды страдают из-за нехватки покупателей





Волгоградские магазины одежды, сотрудники которых еще накануне Нового года жаловались на весьма скудную выручку, не отыграли своих позиций и за время долгих выходных.

Продавцы-консультанты как локальных магазинов, так и торговых точек крупных российских сетей уже не первый день не досчитывают покупателей. Эффекта разорвавшейся бомбы, по их словам, на волгоградцев не произвела ни нашумевшая «черная пятница», ни предновогодние акции.

- Раньше в дни новогодних каникул люди делали достаточно много покупок. Сейчас ситуация изменилась не в лучшую сторону. Трафик есть, он даже остается на приличном уровне, но чаще люди заходят просто посмотреть – либо гуляют после кинотеатра, либо заглядывают к нам по окончанию праздничных концертов, либо пережидают непогоду. Покупателей, которые берут какую-то вещь, становится меньше.





На фоне теряющих популярность магазинов одежды супермаркеты с бытовой техникой в праздничные дни, напротив, работают «за троих». Продавцы утверждают, что многих горожан не смущает даже отсутствие средств – холодильники и стиральные машины берут в рассрочку или даже в кредит.

Неожиданный ажиотаж в первые дни нового года случился и в строительных гипермаркетах Волгограда. Строители, столкнувшиеся с «пробками» на кассах, предположили, что покупательский бум случился из-за ожидаемого роста цен. Подробнее – в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru