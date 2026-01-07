150 волгоградцев в Рождество пробежались по ЦПКиО





В Волгограде 7 января, в Рождество, самые активные горожане приняли участие в первом в 2026 году спортивном мероприятии в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили в пресс-службе парка, на старт традиционного Рождественского забега вышли сегодня 150 спортсменов разного возраста. Победителями по результатам двух дистанций стали 28 волгоградцев.

Первый забег на один километр стартовал в ЦПКиО в 12.00. На старте участников встречали спортсмены в костюмах сказочных героев.

– Победителями по результатам соревнований в этой дистанции стали 10 бегунов. В конкурсе на лучший карнавальный костюм победил спортсмен в папахе и форме, стилизованной под традиционный костюм кавказских народов, – сообщили в парке. – В забеге на пять километров победу одержали уже 18 человек –- 6 в абсолютном зачете и 12 в разных возрастных категориях.





Каждый добравшийся до финиша участник получил на память медаль в форме снежинки и сувенир об участии в забеге. Победителям свои подарки вручили партнеры забега.

Фото: пресс-служба ЦПКиО