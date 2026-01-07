«Болеть просто некогда»: ветераны спорта из Волгоградской области – о секретах своей молодости и бодрости духа





После предпраздничного круговорота и затянувшейся «майонезно-сметанной» диеты кажется, что сил у организма не хватит не только на пробежку, но даже на долгую прогулку по лесу. Однако опытные спортсмены из Волгограда уверены в обратном. Начав свою постновогоднюю разминку уже первого января, они на собственном примере убедились, что за любой победой стоит огромное желание. Своими рецептами бодрости тела и духа волгоградцы, подружившиеся со спортом не одно десятилетие назад, рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».

Виктор Бородин, человек, которого в Камышине узнает едва ли не каждый второй прохожий, в свои 77 лет находит время на все… кроме скуки. За семь дней новогодних каникул опытный турист и заядлый лыжник прошел десятки километров и выступил вместе с местным танцевальным коллективом.

- Свой спортивный Новый год я начал второго января. Первого, так и быть, дал себе небольшую передышку, - улыбается Виктор Бородин. – По правде говоря, болеть мне просто некогда. За время праздников успел походить на лыжах, покататься на коньках и выступить на концерте для ветеранов. Вот вам и весь секрет бодрости.

Своим традициям во время каникул не изменял и атлет с полувековым стажем Александр Полуосьмак. Первого января мужчина не брал времени на раскачку и пробежал больше десяти километров.

- Я состою в нескольких чатах, в которых общаюсь с классными и вовлеченными людьми. И бегут, и плывут, и идут по сложному опасному пути. Если я приглашу их на какое-то мероприятие, они сорвутся и придут. Встретят, поддержат, обнимут при встрече, - с вдохновением говорит волгоградец. – Эти люди и есть источник моего вдохновения. Они вселяют в меня тонну, нет, сто тонн энергии, сил и эмоций!





Исключений в праздничные дни себе не делает и более молодой спортсмен из Волжского Юрий Молчанов.

- Каждый день я купаюсь в реке, тренируюсь в бассейне и вместе с ребятами гребу на сапах, пока в водоемах жидкая вода, - говорит Юрий Молчанов. – Третьего января мы провели дружеский турнир по метанию ножей и топоров. Теперь готовлюсь ко Всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Москве в конце зимы. К слову, всех уставших от отдыха и заскучавших на длинных каникулах, мы всегда зовем к себе. С нами точно не придется скучать.





