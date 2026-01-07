Летевшие в Волгоград 4 самолета ушли на запасные аэродромы





Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) сняло запрет на полеты в воздушном пространстве над Волгоградом. Ограничения, сообщает ИА «Высота 102», действовали на протяжении часа.

Напомним, с 16.30 мск 7 января в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности. С 17.00 по решению Росавиации волгоградский аэропорт временно останавливал прием и вылет гражданских судов. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

– Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, – сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Беспилотная опасность продолжает действовать в Волгоградской области.