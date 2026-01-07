



В Волгограде накануне Нового года в гимназии №2 в Красноармейском районе с ученицей второго класса произошла ситуация, от которой у любого родителя сжалось бы сердце. Как рассказала ИА «Высота 102» мама восьмилетней ученицы, ее дочь не пустили на ёлку со всеми детьми и заставили ждать окончания праздника в полном одиночестве в коридоре. И всё лишь потому, что ребенок забыл дома 250 рублей «на Снегурочку и Деда Мороза».

По словам Анны (имя мама девочки просила изменить, – Прим.ред.), инцидент произошел 26 декабря. Однако женщина до сих пор остро переживает случившееся и решила предать огласке этот вопиющий случай.

– 26 декабря в гимназии вместо четвертого урока состоялся новогодний праздник для детей начальных классов - елка стоимостью 250 рублей. Изначально сообщалось, что елка будет в понедельник, потом поменяли дату и она состоялась в пятницу. О сборе денежных средств было сказано один раз в родительском чате. В итоге моя дочь забыла взять с собой деньги, – рассказывает жительница Красноармейского района. – Именно по этой причине она была отстранена от данного мероприятия в грубой форме. Мой ребенок единственный из всех детей, а это три вторых класса, была вынуждена сидеть в библиотеке, а потом спустя 15 минут, как прочитала книгу, – в коридоре с охраной на первом этаже. Все это время другие дети веселились в актовом зале на втором этаже.

Классный руководитель, по словам Анны, до начала праздника не предприняла никаких попыток связаться с ней, чтобы предотвратить травмирующую ребенка ситуацию.

– Решение о том, что моя дочь не пойдет на новогодний праздник, классный руководитель приняла самостоятельно, без уведомления и связи со мной. Об этой ситуации я узнала совершенно случайно, в чате класса, когда только по окончании праздника учитель сообщил, что были все, кроме моей дочери, – продолжает женщина. – За что и почему поступили так с моим ребенком? Мне непонятно. Почему не связались со мной?

Волгоградка, с ее слов, пыталась пообщаться лично с учителем, но эти попытки до сих ни к чему не привели.

– Моя дочь пришла из школы очень расстроенная и растерянная, плакала и не понимала, почему именно с ней так поступили, почему ее так обделили. Дочь прекрасно ладит со всеми детьми в классе, старается учиться хорошо.

Удивляет мать второклассницы и тот факт, что деньги на праздник собирали не так настойчиво, как это делают обычно в случаях с «нуждами класса».

– Когда собирают на нужды школы или еще какие-либо принудительные мероприятия, напоминания в чате класса учитель пишет каждый день, а тут один раз сообщили. Считаю данную ситуацию вопиющей, так как это ущемляет психологическое и моральное состояние моего ребенка. Ситуация осталась нерешенной до сих пор. Учитель проигнорировала меня, а директор данного учебного заведения находится в отпуске, со слов секретаря, к которому я пришла в процессе учебного года, – резюмирует Анна.

Редакция ИА «Высота 102» в связи с новогодними каникулами не смогла оперативно связаться с руководством школы. До выяснения всех обстоятельств мы не станем называть и имени классного руководителя, оставившей ребенка в одиночестве за дверями актового зала.

Информагентство направило запросы в комитет образования Волгоградской области и профильный департамент мэрии Волгограда с просьбой дать оценку действиям педагогов гимназии №2. Как только ответы поступят в распоряжение «Высоты 102», они будут опубликованы.

Фото: сгенерировано ИИ