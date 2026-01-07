Скончался бывший вице-мэр Волгограда Александр Субботин





В Волгограде 7 января стало известно о кончине бывшего вице-мэра Александра Субботина. Печальным известием поделились в городской администрации.

Александр Субботин, уточняют его коллеги, много лет отдал государственной и муниципальной службе: прошел путь от специалиста в комитете по контролю в сфере природопользования Волгоградской области до заместителя главы администрации Дзержинского района, заместителя главы администрации Волгограда.

– Александр Дмитриевич был разносторонним человеком и хорошим организатором. В должности заместителя главы администрации Волгограда всегда с большой ответственностью относился к решению задач, стоящих перед муниципалитетом. Был требователен к себе и к своим подчинённым, вызывая уважение у всех, кто его знал и работал с ним, – говорится в некрологе, опубликованном мэрией Волгограда.

Напомним, в должности заместителя главы администрации Волгограда Александр Субботин был утвержден в ноябре 2013 года – его кандидатура тогда была поддержана городскими депутатами единогласно. До этого назначения Александр Дмитриевич работал заместителем главы администрации Дзержинского района Волгограда. Покинул пост вице-мэра Волгограда Александр Суботин спустя два года – в 2015-м.