Бочаров и митрополит Феодор обсудили создание Центра культпросвещения в Волгограде

Губернатор Волгоградской области 7 января побывал в соборе Александра Невского, где пообщался с митрополитом Волгоградским и Камышинским Федором. В неформальной обстановке речь шла о реализации совместных проектов – обновлении волгоградских храмов и о создании в Волгограде Культурно-просветительского центра. Во встрече также участвовал глава Волгограда Владимир Марченко.





На текущий момент в Волгограде в рамках совместной программы с РПЦ уже обновлен храм Всех Святых на Мамаевом кургане, продолжаются работы в храме Иоанна Кронштадтского. В ближайшей перспективе – развитие Казанского собора.

Один из крупных проектов администрации Волгоградской и РПЦ на территории региона – создание православного Культурно-просветительского центра. Как было озвучено в ходе общения Бочаров и митрополита Феодора 7 января, этот центр появится рядом с собором Александра Невского. По предварительным данным, в него будут входить храм, общественный и просветительский центры, воскресная школа.





Напомним, накануне Андрей Бочаров отметил совместно с жителями Волгограда сочельника в Александро-Невском соборе.