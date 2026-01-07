Магнитная буря накроет Волгоград к концу праздничных каникул





На фоне скачков температур с дневными оттепелями и незначительными ночными заморозками волгоградцев ждет вторая в этом году магнитная буря.

Накануне Нового года у метеозависимых горожан был повод для облегченного вздоха – по предварительным прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, с первого по восьмое января геомагнитных возмущений не ожидалось. Однако уже во второй день 2026-го часть волгоградцев ощутила неприятные перемены в самочувствии.

– Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго – всего двое суток. Впрочем, прошлый, 2025 год начался еще более бурно – тогда уже первого января была зарегистрирована буря уровня G4, то есть четвертый уровень по пятибалльной шкале. Она стала одной из самых сильных в течение всего года, – рассказывали в лаборатории. – В этот раз январь начался со значительно более умеренного события: текущий уровень составляет G1 с прогнозом на возможный рост.

Следующая магнитная буря ожидается уже в пятницу, 9 января. По прогнозам специалистов, она продлится до конца дня.

Действительно ли магнитные возмущения способны вывести из строя метеозависимых людей, корреспонденты ИА «Высота 102» обсуждали с профессором ВолгГМУ, терапевтом Марией Деревянченко. По словам специалиста, геомагнитная активность влияет на самочувствие горожан с хроническими заболеваниями, однако нередко за плохим самочувствием стоит само его предвкушение.

- В некоторых случаях мы можем столкнуться с эффектом ноцебо, когда пациент думает: «Все. Завтра мне будет очень плохо!». И само это ожидание вызывает изменение физиологических особенностей в организме, которое рискует оказаться сильнее самого воздействия магнитных бурь, - заключает врач. – Метеочувствительным горожанам в такие дни стоит беречь себя, переходить на более щадящий ритм жизни, избегая повышенных физических и эмоциональных нагрузок. Важно соблюдать питьевой режим, так как достаточное количество воды помогает организму поддерживать нормальную вязкость крови. Чего бы я не советовала делать, так это снимать стресс алкоголем, кофеином и тяжелой пищей, тем самым увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури – это не причина для паники, а дополнительный контролируемый фактор стресса для организма. Не стоит искать волшебную таблетку от метеозависимости. Нужно не выживать, а просто жить и продолжать назначенное врачом лечение.

