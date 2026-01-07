В аэропорту Волгограда 7 января вновь массово задерживают авиарейсы





В аэропорту Волгограда днем 7 января вновь задерживаются авиарейсы. По данным справочной службы воздушной гавани на 15.00, речь идет о задержке восьми рейсов на вылет и семи – на прилет.

Так, в частности, с 13.50 мск на 18.00 мск уже перенесен вылет самолета в Санкт-Петербург, с 14.05 мск на 18.05 мск – в Москву. В Сургут, согласно расписанию, пассажиры вылетят с двухчасовой задержкой – в 18.40 мск вместо 16.20 мск, как ожидалось. На три часа переносится и вылет в Казань – с 20.25 мск на 23.35 мск.

Отметим, что на текущий момент аэропорты всех перечисленных городов работают в штатном режиме – о закрытии воздушных гаваней Росавиация не сообщала.

В Волгограде тем временем наблюдается густой туман. Запрос с просьбой объяснить задержку рейсов направлен в пресс-службу Международного аэропорта Волгоград.

Напомним, накануне в аэропорту Волгограда самосвал повредил пассажирский телетрап. В результате инцидента, по данным надзорных органов, никто не пострадал.



