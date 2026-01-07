Подростки забросали петардами людей в ТРЦ Волгограда





В Волгограде двое подростков устроили переполох в торговом центре «Парк Хаус», поджигая и бросая в посетителей петарды. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, установить их личности и разыскать удалось в кратчайшие сроки.

В полиции уточняют, что информацию о происшествии в ТРЦ узнали из социальных сетей.

– Проведенными мероприятиями сотрудниками Волгоградской полиции подростки были установлены. Ими оказались ученики 5-го класса одной из школ Дзержинского района, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – По данному факту сотрудниками отделом полиции начата проверка.

В отношении законных родителей хулиганов полицейские возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Отметим, что мамы хулиганов уже принесли свои извинения волгоградцам и пообещали впредь внимательнее следить за сыновьями.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области