



В Волгограде все новогодние праздники не утихают споры о клещах, которые могли попасть в квартиры горожан на новогодних деревьях. Каждый угол своего дома мнительные волгоградцы осматривают даже тогда, когда срок жизни ели или сосны постепенно подходит к концу.

История про клещей, взявших «в плен» живые деревья, получила свою популярность еще накануне Нового года. Несмотря на сомнения специалистов, волгоградцы старались тщательно осмотреть товар на елочном базаре и отыскать на нем источник опасности.





- В целом все рассказы о клещах, которые якобы поселились на елках, кажутся мне очередной страшилкой. Зимой членистоногих можно найти в лесной подстилке из опавших листьев и травы – в этих теплых и укромных уголках они ищут защиту от морозов. К слову, при температуре ближе к нулю градусов клещи теряют свою активность, - рассказывает декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – Даже летом клещи крайне редко забираются на ели и сосны, так как обитают преимущественно в траве. А уж при отрицательных температурах их перемещение на дерево совсем маловероятно. Для этого им, знаете ли, нужно хорошенько постараться.

Сценарий, когда животные приносят в дом клещей после прогулок у теплотрасс, отмечает Александр Сарычев, выглядит куда более реалистично.





- Если люди гуляют со своими питомцами в тех местах, где сохраняется тепло – например, у теплотрасс, риск появления в доме клеща сильно возрастает, - отмечает специалист. – Шанс встречи с ними велик и в подсобных хозяйствах – например, в теплых хлевах или коровниках. Волгоградцам, которые бывают в таких помещениях, по возвращению домой я бы советовал тщательно осматривать себя с головы до ног.





Фото из архива V102.ru