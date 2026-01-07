



Волгоградцы обсуждают утерю старинной рождественской традиции колядования. По словам горожан, в наши дни встреча с несущими добрую весь «христославцами» случается все реже и реже.

У людей средних лет рождественское колядование с теплыми встречами и поздравлениями в каждом доме оставили в памяти самый светлый след. Ведь, кроме хорошего настроения, они получали щедрый набор сладостей, который можно было растянуть едва ли не на месяц.

– Моя бабушка Лёна в этот день не ела до «первой звезды». А вечеряла семья обязательно кутьей и взваром – компотом из сушеных яблок, вишни и груш - черномясок), – вспоминает жительница Новоаннинского района Галина Кошельник. – В наше детство ходили славить Христа в 4-5 часов утра. Ходили «из двора в двор». Даже если где-то не было света, мы стучали и всегда получали приглашение войти. А, рассказав стихотворение «Где Иисус Христос родился», брали в руки заветные 2-3 конфетки, а иногда и денежку. Славили, пока темно на улице. Как только начинало светать, мы отправлялись домой, где нас ждал богато накрытый стол – ушник, утка или гусь, вареники с картошкой и творогом, политые маслицем и сметаной, блины, круглый пирог с картошкой, взвар. Эту традицию мы поддерживаем и сейчас.

Многие годы стук в дверь и традиционные поздравления от детворы считались неотъемлемой частью Рождества. Однако в последние годы мальчишек и девчонок, готовых ранним утром прогуляться по соседним домам, можно пересчитать по пальцам.

– В Царицыне ребятня бегала по дворам, чтобы получить сладкое угощение, – рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. – Эта традиция существовала и в наши дни. Я помню, как мои родители готовились ко встрече с «христославцами» и просили меня купить те и другие конфеты. Лет 10-12 назад в городе даже случился какой-то необыкновенный ажиотаж, когда дети приходили в дом один за одним. Сейчас же обряд потерял свою популярность. Хотя, на мой взгляд, для того, чтобы праздник оставался в душе каждого человека, колядки нужны обязательно.

