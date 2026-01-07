Беспилотную опасность 7 января объявили в Волгограде и области





В Волгограде и области 7 января жители региона получили уведомления о беспилотной опасности. Сообщения с предупреждениями РСЧС на мобильные устройства волгоградцев начали поступать около 16.30 мск.

В связи с угрозой атаки с воздуха жителям Волгоградской области рекомендовано избегать открытых территорий и нахождения вблизи оконных проемов. Также временно могут наблюдаться проблемы в работе операторов связи и сбои мобильного интернета. Телефоны экстренных служб работают в штатном режиме – в случае ЧП звонить необходимо по единому номеру «112».

Напомним, ночь на Рождество жители Волгоградской области встретили спокойно, в отличие от россиян в других регионах. ВСУ не прекращали попыток атаковать мирных жителей России даже во время рождественских богослужений.