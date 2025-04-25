В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольной

В Волгограде временные ограничения будут введены на участке Третьей продольной магистрали в связи с возведением наземного перехода. Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта перекроют в ночное время на пять часов 27 апреля.

По сообщению пресс-службы администрации Волгограда, в настоящее время подрядная компания, ведущая строительство перехода через Третью продольную магистраль, уже установила опоры и приступила к монтажу лестничных сходов.

– Общая длина сборно-разборного сооружения составит порядка 40 м, длина пролетного строения 36 м, над проезжей частью объект будет возвышаться на 5,5 м., – сообщили в мэрии. – Переход будет оснащен навесом, защищающим пешеходов от осадков, а высота прохожей части составит не менее 2,3 м, ширина – более 2 м.

В субботу подрядчик преступит к надвижке конструкций перехода над проезжей частью Третьей продольной.

– Для безопасности автомобилистов при проведении данных работ с 00.00 до 05.00 27 апреля ограничивается движение транспортных средств на участке, ограниченном съездами на проезд Дорожников и ул. Землячки в районе бульвара 30-летия Победы, – предупреждают горожан в администрации.

Водители могут объехать место проведения работ по проезду Дорожников, улицам Землячки, Исторической и шоссе Авиаторов.