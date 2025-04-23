Вспыхнувшая стиралка едва не спалила квартиру в Волгограде

Происшествия 23.04.2025 13:41
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23.04.2025 13:41
В Волгограде потушили пожар, который вспыхнул от стиральной машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 22 апреля, около трех часов дня в одной из квартир в Тракторозаводском районе.
Здесь загорелась стиральная машина, отчего возник пожар на площади 2 квадратных метра. Огонь быстро ликвидировали. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электроборудования.
Фото МЧС России
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