Экология

Крупный мусорный полигон под Волгоградом исчерпал все мощности

Экология 17.01.2022 11:58
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17.01.2022 11:58


Административные штрафы на 733 тысячи рублей наложены на должностное лицо ООО "Комус" и саму организацию, эксплуатирующую мусорный полигон в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Проверка этого объекта проводилась совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой.
Выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды,  а также установлено, что объем размещенных на эксплуатируемом объекте отходов превышает проектную мощность.
Сообщается, что полигон ТБО ООО "Комус" исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Однако, как установлено проверкой, в нарушение действующего законодательства данный объект продолжает эксплуатироваться с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. "Полигон исчерпал свой ресурс и переполнен, по заключениям специалистов, более чем в 1,3 раза", - сообщили в Межрегиональном управлении. 
Указанные нарушения в деятельности ООО "Комус" выявляются уже не в первый раз. По итогам проверки юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Постановления о назначении штрафов в законную силу пока не вступили и могут быть обжалован в установленном законом порядке.

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