Крупный мусорный полигон под Волгоградом исчерпал все мощности





Административные штрафы на 733 тысячи рублей наложены на должностное лицо ООО "Комус" и саму организацию, эксплуатирующую мусорный полигон в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Проверка этого объекта проводилась совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, а также установлено, что объем размещенных на эксплуатируемом объекте отходов превышает проектную мощность.

Сообщается, что полигон ТБО ООО "Комус" исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Однако, как установлено проверкой, в нарушение действующего законодательства данный объект продолжает эксплуатироваться с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. "Полигон исчерпал свой ресурс и переполнен, по заключениям специалистов, более чем в 1,3 раза", - сообщили в Межрегиональном управлении.

Указанные нарушения в деятельности ООО "Комус" выявляются уже не в первый раз. По итогам проверки юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Постановления о назначении штрафов в законную силу пока не вступили и могут быть обжалован в установленном законом порядке.



