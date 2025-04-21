В Волгограде задержали вышедшего в плавание пьяного лодочника

Сотрудники ГИМС поймали в Волгограде лодочника, который вышел в плавание в состоянии алкогольного опьянения, передает V102.RU. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что нарушителя отстранили от управления, а лодку отправили на штрафстоянку.





В отношении лодочника составлен административный протокол по ст. 11.9 КоАП РФ (Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения). За содеянное нарушителю грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 1 до 2 лет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области