Очаг горящего камыша потушили на севере Волгограда





В Краснооктябрьском районе Волгограда сотрудники МЧС 20 апреля выехали на тушение пожара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, в овраге неподалеку от улицы Хрустальной разгорелся камыш.





- В 09:32 поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пожарные расчеты 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 11:00. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Видео: Волгоград / t.me