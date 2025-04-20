Происшествия

Очаг горящего камыша потушили на севере Волгограда

Происшествия 20.04.2025 11:55
0
20.04.2025 11:55


В Краснооктябрьском районе Волгограда сотрудники МЧС 20 апреля выехали на тушение пожара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, в овраге неподалеку от улицы Хрустальной разгорелся камыш. 



- В 09:32 поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пожарные расчеты 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 11:00. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.04.2025 10:20
Происшествия 20.04.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 19:56
Происшествия 19.04.2025 19:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 19:20
Происшествия 19.04.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 17:32
Происшествия 19.04.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 16:17
Происшествия 19.04.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 13:55
Происшествия 19.04.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 12:39
Происшествия 19.04.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:38
Происшествия 19.04.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:26
Происшествия 19.04.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:06
Происшествия 19.04.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 17:10
Происшествия 18.04.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 10:11
Происшествия 18.04.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:58
Происшествия 18.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:49
Происшествия 18.04.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 08:30
Происшествия 18.04.2025 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:30
Волгоградский «Спартак» вышел в финал чемпионата РФ по водному полоСмотреть фотографии
12:56
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
12:25
«Люди помогали не для грамот и благодарностей»: волонтеры отвезли гуманитарный груз в интернат КурскаСмотреть фотографии
11:55
Очаг горящего камыша потушили на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На трассе под Волгоградом в ДТП с иномаркой погиб пассажир «двенашки» и трое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
«Ротор» 20 апреля сыграет с «Тюменью» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
10:20
Машина всмятку: под Волгоградом погиб водитель Kia Rio в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
09:10
В МВД рассказали о новой психологической атаке мошенниковСмотреть фотографии
08:35
Приготовленный на балконе шашлык обойдется волгоградцам в 400 тысячСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцы получат пенсии досрочно из-за майских праздниковСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области раньше срока расцвели лазоревые цветкиСмотреть фотографии
06:58
Андрей Бочаров встретил Пасху вместе с жителями Волгограда и областиСмотреть фотографии
21:26
В больнице №7 спасают выпавшего из окна 2-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
21:11
«У водителя был день рождения»: в разорванной в ДТП Ладе Приоре были подросткиСмотреть фотографии
20:45
Волгоградстат не заметил резкого подорожания проезда в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Волгоградцы жалуются на похитителей тюльпанов из придомовых цветниковСмотреть фотографии
19:56
В Михайловке нашли родителей потерявшегося мальчикаСмотреть фотографии
19:20
На юге Волгограда в разорванной Ладе Приоре погиб пассажир, водитель скрылсяСмотреть фотографии
18:22
Конкурс детских рисунков в поддержку СВО пройдет в ЦПКиО 4 маяСмотреть фотографии
18:01
«Ощущение, что в этом месте меняется воздух»: как готовятся к Пасхе в монастыре под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Михайловке ищут родных потерявшегося ребенкаСмотреть фотографии
17:20
Президент России объявил пасхальное перемириеСмотреть фотографии
16:57
В Астрахани раньше времени введут полный запрет на вылов рыбыСмотреть фотографии
16:17
В Волжском бродячий пес укусил 9-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградцам в храме Александра Невского раздадут благодатный огоньСмотреть фотографии
15:08
«Опять про нас забыли?»: учителя Камышинского района бьются за индексацию зарплатСмотреть фотографии
14:28
В Волжском в пасхальную ночь запускают спецрейсы автобуса №14Смотреть фотографии
13:55
На севере Волгограда 2-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области ревнивец забил женщину поленомСмотреть фотографии
 