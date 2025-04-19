На севере Волгограда 2-летний ребенок выпал из окна

Происшествие случилось сегодня, 19 апреля. В больницу из Тракторозаводского района Волгограда с травмами был доставлен 2-х летний мальчик, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Выяснилось, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже МКД.
Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. При этом его родители находились в этот момент дома, но занимались домашними делами. По данному факту проводится проверка.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают об опасности открытых окон, ведь даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Самая лучшая защита детей – установка специальных замков на пластиковые окна.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области