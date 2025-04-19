Происшествия

На севере Волгограда 2-летний ребенок выпал из окна

Происшествия 19.04.2025 13:55
0
19.04.2025 13:55


Происшествие случилось сегодня, 19 апреля. В больницу из Тракторозаводского района Волгограда с травмами был доставлен 2-х летний мальчик, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.  Выяснилось, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже МКД.
Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. При этом его родители находились в этот момент дома, но занимались домашними делами. По данному факту проводится проверка.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают об опасности открытых окон, ведь даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Самая лучшая защита детей  – установка специальных замков на пластиковые окна.  
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.04.2025 12:39
Происшествия 19.04.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:38
Происшествия 19.04.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:26
Происшествия 19.04.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:06
Происшествия 19.04.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 17:10
Происшествия 18.04.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 10:11
Происшествия 18.04.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:58
Происшествия 18.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:49
Происшествия 18.04.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 08:30
Происшествия 18.04.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2025 16:37
Происшествия 17.04.2025 16:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2025 12:48
Происшествия 17.04.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2025 10:06
Происшествия 17.04.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 19:52
Происшествия 16.04.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 15:21
Происшествия 16.04.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 14:46
Происшествия 16.04.2025 14:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
«Опять про нас забыли?»: учителя Камышинского района бьются за индексацию зарплатСмотреть фотографии
14:28
В Волжском в пасхальную ночь запускают спецрейсы автобуса №14Смотреть фотографии
13:55
На севере Волгограда 2-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области ревнивец забил женщину поленомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде отметили 82-летие создания «СМЕРШ»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском две пассажирки травмировались в автобусеСмотреть фотографии
12:09
Где в Волгограде освятить куличи и пасхи: публикуем список храмовСмотреть фотографии
11:04
На юге Волгограда в знаменитом дендрарии поселились белкиСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом в ночном ДТП погибла женщинаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде Hyundai Solaris сбил 6-летнего мальчика на самокатеСмотреть фотографии
10:25
ВТЗ открыл центр оздоровления и восстановительного леченияСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде из окна кадетского корпуса выпал подростокСмотреть фотографии
09:40
Погода на Евтихия в Волгоградской области: смотрим приметыСмотреть фотографии
08:47
ГУ МВД: двое детей погибли в 2024 году в ДТП с мототранспортомСмотреть фотографии
08:15
Лучшие учитель и воспитатель Волгоградской области получили по 300 тысячСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде перед майскими праздниками растут цены на шашлыкСмотреть фотографии
07:17
«Не ожидала такой поддержки»: волгоградка Антонова взяла бронзу на первенстве РФ по дзюдоСмотреть фотографии
21:48
ИА «Высота 102» наградили на конкурсе СЖР за лучший спецпроектСмотреть фотографии
21:11
Волгоградский суд передал участникам СВО электрогенераторы и инструментыСмотреть фотографии
20:01
Стали ближе к народу? Почем в магазинах Волгограда продают яйца и куличиСмотреть фотографии
19:40
Бастрыкин заступился за покусанного собаками 8-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:06
Назначен председатель арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
Электричку Волгоград-Волжский пустят для болельщиков «Ротора» 20 апреляСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде осудят риэлтора-мошенницу за хищение почти 70 млн рублейСмотреть фотографии
17:41
Волгоград готовится стать СталинградомСмотреть фотографии
17:30
Волгоградская академия МВД выиграла чемпионат МВД РФ по регби-7 Смотреть фотографии
17:10
В центре Волгограда у планетария обнаружили снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
16:31
Черепахи и карпы кои заселили пруд в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:11
«Луну» и «Марс» у волгоградского планетария спрятали в саркофаги из ДСПСмотреть фотографии
15:58
Под Волгоградом бухгалтера КПК «Доверие» осудили на 5,5 лет за хищение более 4,5 млнСмотреть фотографии
 