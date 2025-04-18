В Волжском велосипедист угодил под колеса иномарки





В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и иномарки. Как сообщает V102.RU, авария случилась вечером 18 апреля напротив дома №15 по улице Мира. Момент наезда зафиксировала камера видеонаблюдения.





По предварительной информации, Mitsubishi Lancer сбил велосипедиста, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области