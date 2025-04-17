Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местного жителя, избившего в кафе «Персонажи» посетителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, ожидать суда мужчина будет под стражей до 14 июня.

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент случился утром 13 апреля в заведении на улице Рокоссовского. Там задержанный, агрессивно отреагировав на замечание вести себя потише, вытащил нож и замахнулся на сидящего мужчину, а потом стал его избивать. Но и этого ему показалось мало, и он со всей силы разбил телефон потерпевшего. Видеофрагмент, зафиксированный камерой видеонаблюдения, быстро разлетелся по местным пабликам, вызвав негодование горожан.

Позже 32-летний ранее судимый мужчина был задержан сотрудниками СОБР в арендуемой им квартире. На месте также были обнаружены запрещённые вещества, предположительно, синтетический наркотик. Мужчина в содеянном сознался.

- Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области