«Белые списки» пообещали расширить волгоградцам





О необходимости расширения перечня так называемых белых списков сервисов, которые могут работать при проблемах с интернетом, высказался депутат Госдумы Андрей Свинцов. В частности, он заявил, что в них включат платформы кикшеринга и каршеринга, операторов сотовой связи, популярные маркетплейсы, почтовые и банковские приложения, приложения для работы кассовых аппаратов.

Свинцов подчеркнул, что все сервисы, обслуживающие ежедневные потребности россиян, необходимо оперативно обеспечить системами, функционирующими в условиях отсутствия мобильного интернета и даже мобильной связи.



Депутат также заверил, что в скором времени телеграм не будет работать даже с помощью VPN.



Волгоградцы между тем ранее отмечали, что не все ресурсы из «белых списков» открывались без проблем при отключенном мобильном интернете на территории города.





